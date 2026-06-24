大韓航空とデルタ航空は、「シームレス・バゲージ・トランスファー・サービス」を、6月23日から拡大した。同サービスは「国際遠隔手荷物検査（IRBS）」を活用したもので、ソウル/仁川でスキャンした手荷物データを、航空機着陸前に米国税関・国境警備局（CBP）が事前確認することから、乗り継ぎ時に手荷物の引取と預け入れを行う必要なく、搭乗口にすすむことができる。新たに追加するのはソウル/仁川発シアトル・ロサンゼルス行き