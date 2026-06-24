石川県加賀市にある小学校のグラウンドや民家の裏庭で24日朝、クマ1頭が目撃されました。これまでのところ、けが人はいませんが、市が注意を呼びかけています。警察などによりますと、24日午前5時40分ごろ、加賀市大聖寺敷地にある錦城東小学校のグラウンドで、近くを散歩していた男性がクマ1頭を目撃しました。クマは体長1メートルほどの成獣とみられ、南の方向へと立ち去ったということです。また、およそ30分後には、小学校から