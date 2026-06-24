JR東日本・信越本線の塚山駅と見附駅との間で上下線が止まっています。 JR東日本新潟支社広報室によりますと、6月24日午前10時20分ごろ、赤のまま変わらない信号が確認されたので運転を見合わせているということです。JR東日本が原因を調べています。