これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆24日(水)これからの天気 高気圧に覆われて、梅雨の晴れ間が続くところが多いでしょう。夕方以降は中越や上越で雲が増えるものの、天気が大きく崩れることはなさそうです。 降水確率は、湯沢町で夕方まで30%とやや高いほかは低くなっています。 ◆24日(水)の予想最高気温 最高気温は、24～28℃の予想です。 昨日よ