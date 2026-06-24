W杯を取材している影山優佳が大興奮した理由とは(C)産経新聞社サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している、元日向坂46で女優の影山優佳が公式インスタグラムでアルゼンチン−オーストリア戦を現地観戦した様子を投稿して注目を集めた。【写真&動画】「超絶的可愛さです」影山優佳が大興奮したシーンをチェック25歳の影山はインスタで「メッシ選手は彼らの神様だと改めて。歴代最多得点更新の瞬間を現地で見届