スキマバイトアプリを悪用し、勤務する飲食店のフランチャイズ元の会社から約30万円をだまし取ったとして、40代の店長の男性が書類送検されました。捜査関係者によりますと、書類送検されたのは、名古屋市中村区の飲食店店長の男性(40代)です。男性はおととし、店長を務める飲食店で自身がアルバイトとして働いたように装い、フランチャイズ元の中村区の会社から計約30万円をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。男性