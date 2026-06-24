SUPER EIGHTの村上信五が、23日放送のTBS『有田哲平とコスられない街』に出演。政治家転身の誘いがあることを明かした。【写真】大自然のアクティビティを体感する村上信五＆宮近海斗番組では「MCだらけの熱海旅SP」と題して有田らがロケを繰り広げた。今後の展望についてのトークの中で村上は「俺は真面目な話、“グループを続ける”っていうとこだけ。すったもんだありましたけど、うち5人残って、改名もしてってなったか