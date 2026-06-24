Mistral AIが文書読み取りモデル「Mistral OCR 4」をリリースしました。PDFやOffice文書などから文字を取り出すだけでなく、表や数式や署名といった文書内の要素を見分け、どこに何が書かれているのかまで構造化して出力可能なモデルとなっています。Mistral OCR 4 : SOTA OCR for Document Intelligencehttps://mistral.ai/news/ocr-4/請求書や契約書、決算資料、マニュアルなどを読み取って検索可能にするOCRはさまざまな企業で