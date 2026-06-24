二児のパパとなった米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が見事な活躍を見せている。【写真】「今見ると本当に尊い」極秘体制の中、公開されていた“妊娠中の真美子さん”真美子さんの第2子妊娠は“トップシークレット”大谷は、6月20日にインスタグラムに妻・真美子さんと連名でメッセージをアップ。《人生において再びこの素晴らしい日を一緒に迎えられたことに大きな喜びを感じています》と、全文英語で第2子誕生を公表した。