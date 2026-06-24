◆米大リーグツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、６点リードの９回１死一塁で回ってきた第６打席は代打ロハスが告げられた。大谷を見られず球場は騒然としたが、ロハスが左中間へ適時二塁打を放って歓声に変わった。