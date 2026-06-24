東京証券取引所24日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日終値からの下げ幅は一時600円を超え、6万9100円台を付けた。米国のハイテク株安を受け、東京市場でも株価水準の高い人工知能（AI）、半導体関連銘柄の一角に売りが出て相場を押し下げた。午前終値は前日終値比264円59銭安の6万9523円79銭。東証株価指数（TOPIX）は11.31ポイント安の3979.07。前日の米国株式市場では、AI向け巨額投資に伴う負