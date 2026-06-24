◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場。3打数無安打で4試合ぶりのノーヒットとなったが、勝ち越し犠飛を放つなどチームに貢献。9回に代打を送られ、途中交代した。初回の第1打席は初対戦のツインズ先発左腕・ロハスの投球を確実に見極め、四球で出塁。4試合連続出塁とすると、次打者・パヘ