石川県志賀町の海岸で始まった、漂着した巨大ホースの撤去作業＝24日午前石川県は24日、同県志賀町の海岸に漂着している巨大なホースの本格的な撤去作業を始めた。ホースは鉄管とゴム管でできており、長さ約150メートル、直径最大約2メートル、重さ推定300トン。海底の泥を吸い出すしゅんせつ用とみられ、今秋までの撤去完了を目指す。昨年12月17日、町から県にホースが海に漂流していると連絡があった。製造者とみられる中国