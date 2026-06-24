アナウンサーの転勤と異動の報告に、励ましの声が寄せられている。２４日までにインスタグラムで「【ご報告】この度、７月１日付で九州朝日放送の『東京支社総合営業部副部長』」として異動することになりました」とつづったのは、ＫＢＣ九州朝日放送の三澤澄也アナ。「福岡を離れます。そして、アナウンサーとしてテレビやラジオに出演することもなくなります」と明かした。「振り返ると、楽しかった思い出ばかりです。