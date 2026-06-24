元ABCテレビでフリーアナウンサーの東留伽が23日、自身のインスタグラムを更新。パリで29歳の誕生日を迎えたことを報告した。3日前にはスコットランドのエジンバラでの様子を公開していた東。「パリで29歳の誕生日を迎えました！Merci a tous pour vos felicitations（お祝いの言葉をありがとうございます）」と誕生日である23日はパリで迎えたことを明かした。「一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開か