解散命令を受けた旧統一教会の清算手続きで、約1カ月で献金被害者など61人から債権の申し出があったことがわかりました。旧統一教会をめぐっては「多数の人に多額な損害を与えた」として6月22日付で最高裁が解散命令を支持し司法判断が確定しました。清算手続きは東京高裁が解散を命じた今年3月から始まっていますが、教団の財産を管理する清算人は約1カ月で献金被害者など61人から債権の申し出があったことを明らかにしました。申