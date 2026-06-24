炊いたご飯をそのまま炊飯器で保温し続ける家庭は少なくありません。 一方で、「食べるときに電子レンジで温めたほうが節約になるのでは？」と疑問に思う人もいるでしょう。実際のところ、どちらが安いかは保温する時間によって変わります。 今回は、あるメーカーの炊飯器を想定し、炊飯後1時間保温した場合の電気代が「約0.6円」、電子レンジでお茶碗1杯分のご飯を2分間温めた場合の電気代が「約0.5円