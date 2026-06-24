朝、いつものように月極駐車場へ向かうと、愛車のドアに大きな引っかき傷が付いていた――このような被害に遭うと、「誰かに傷を付けられたのではないか」「修理代は誰が払うのだろう」と不安になる方も多いでしょう。 さらに、防犯カメラがなく、管理会社から「自己責任です」と説明されると納得できないかもしれません。しかし、実際には状況によって責任の所在や取るべき対応が異なります。 この記事で