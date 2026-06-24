Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ55¼þÇ¯µ­Ç°ºî¤È¤·¤Æ¡¢4·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¸ø³«¤·¤¿¡Ø¥¢¥®¥È¡¼Ä¶Ç½ÎÏÀïÁè¡¼¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò9·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¤Î¹ë²ÚÈÇBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢60Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥¤¥­¥ó¥°¤äÍ× ½á¡ß²ì½¸Íø¼ù¡ßÇòÁÒ¿­°ìÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ßÅÄ粼ÎµÂÀ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡¢ºîÉÊ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³