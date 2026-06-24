エンタメ系ロックバンド「ジュリアナの祟り」のボーカル蕪木蓮（かぶらぎ・れん）が、自身の実年齢を３８歳だと明かした。１７日、東京・新宿ＦＡＣＥで行ったワンマンライブ「ジュリアナの祟り退化の達人ワンマン９９％江夏のおごりで蕪木大お誕生日会大会〜退化の改新〜」で公表。蕪木はこれまで１９２５年生まれに“設定”しており、そもそも信じるファンはいなかったものの、今回公表に踏み切ったのには理由があった。