コメダは、ベル ジャポンが販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」を7月1日よりコメダ珈琲店の一部店舗にて季節限定で販売する。コメダのフラッペ〜Kiri〜「コメダのフラッペ〜Kiri〜」(790円〜1,030円)は、ひと口飲めばクリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がり、なめらかなクリーム感やアプリコットソースの甘酸っぱさがやさしく溶け合う、軽やかですっきりとし