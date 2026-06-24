韓国芸能界で、ほぼ同じ時期に2人の歌手が新曲を発表した。一人は、女優コン・ヒョジンの夫としても知られるシンガーソングライターのケビン・オ。【画像】10歳年下夫の新曲MVに、コン・ヒョジン登場！もう一人は、兵役不正で有罪判決を受けたボーイズグループVIXX出身の歌手RAVIだ。2人はいずれも、新曲を通じて音楽活動を再開した形になる。ただし、その復帰が背負っている意味は大きく異なる。ケビン・オは、兵役義務がないアメ