BLACKPINKのリサが、アメリカの有名ファッション誌とのインタビューで、私生活に対する率直な心境を明かした。そんななか、注目を集めてきた世界最大級のラグジュアリー企業グループLVMHの後継者との破局説が、再び取り沙汰されている。【写真】リサ、富豪恋人とは破局？モデル男性と密着アメリカのファッション誌『Vanity Fair』は6月23日（現地時間）に公開した夏号のカバーストーリー「The Life of a K-Pop Showgirl」を通じて