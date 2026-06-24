格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、変わらぬ“娘バカ”ぶりを見せた。6月23日、秋山は自身のインスタグラムを通じて、娘のサランちゃんから受け取った感動的なプレゼントを公開した。【写真】サランちゃん（14）、“173cm”に大成長！秋山は、「娘が父の日のプレゼントとして、金色のボールペンを贈ってくれました」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。公開された写真には、見違えるほど成長したサ