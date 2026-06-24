ファミリーマートは、今年度に創立45周年を迎えることから「いちばんチャレンジ」をスローガンに掲げ、店舗とデジタルを融合した新たな成長戦略を本格始動する。全国約1万6,400店の店舗網と、5,500万件規模の購買ID、アプリ「ファミペイ」、店内サイネージ「FamilyMartVision」などを連動させる「メディアコマース」を柱に、収益拡大を目指す。25年度においては、全店平均日商は過去最高を達成した。既存店における平均日販が54カ