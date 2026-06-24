キム・スヒョンの疑惑を提起してきたユーチューバーが拘束された。検察は未成年時の交際などの主張について虚偽と判断した。【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際ソウル中央地方検察庁の女性・児童犯罪捜査2部（部長検事 パク・ジナ）は6月23日、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」を運営するキム・セウィを、情報通信網法上の名誉毀損、性暴力処罰法違反（カメラ等を利用した撮影物の頒布）、ストーキング処罰法