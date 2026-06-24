【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・すてきなひとときのろぱ仔（36）が6月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。結婚と離婚を同時に発表した。【写真】結婚と離婚を同時発表した36歳女性芸人◆ろぱ仔、結婚＆離婚を同時に発表ろぱ仔は自身のXにて「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と、2025年7月に結婚していたことを報告。また「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と、約9ヶ月で離婚したことも合わせて明か