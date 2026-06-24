株式会社サンクゼールが展開する「久世福商店」は6月22日、新商品「冷やしだし茶漬け しらすと鯛だし」と「冷やしだし茶漬け 鶏飯風」を、全国の店舗と公式オンラインショップで発売した。季節限定商品で、1食の販売価格はいずれも税込260円。だしの旨みや国産の具材などが特徴のフリーズドライ商品で、ごはんの上にのせ、冷たい水をかけることで、冷製だし茶漬けを食べられる。猛暑が常態化しつつある近年、「食欲がわかない」「