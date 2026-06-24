6月19日より全国順次公開の映画『アイ・ワズ・ア・ストレンジャー』の見どころを紹介。5つの章で描かれる、親子の物語多くの人が難民とならざるをえない過酷な現実は、ニュースで知っているつもりだ。でも、往々にして私たちはそれをたんなる数字や情報として捉えがち。映画にはそれらをリアルに息づかせて、世界の現実に目を向けさせる力がある。シリア内戦のさなか、1400万人もの人々が国内外への避難を余儀なくされた現実から着