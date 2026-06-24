歌舞伎をデザインカマタマーレ讃岐の新ユニホーム（クラブ提供） J3カマタマーレ讃岐の新しいシーズンは、アウェーで開幕します。2026年8月8日（土）か9日（日）、福島と対戦します。ホーム開幕戦は第4節、8月29日（土）か30日（日）、鹿児島と対戦します。 秋冬に行われる新シーズンへの移行前に行われた明治安田J２・J3百年構想リーグで、カマタマーレは40チ