佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「線状降水帯発生の恐れ」 福岡県、佐賀県に線状降水帯半日前予測が発表されています。24日昼過ぎまでに線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 「雨の予想」 24日は雨が強まったり弱まったりを繰り返します。25日の朝までは大気の状態が不安定で、大雨に警戒が必要です。25日朝にかけて予想される