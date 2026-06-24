全体のモデル数を従来の56から45に絞り込み先日、日産自動車（以下日産）が神奈川県横浜市のグローバル本社と同厚木市のテクニカルセンターで実施した『長期ビジョン説明会』は、今後の同社の発展を期待させるに十分な内容だった。【画像】モデル数を56から45に絞り込み！今後の日産自動車でキーとなるモデルたち全49枚その最大の見どころは、今後の商品ポートフォリオに関する発表にあった。日産は全体のモデル数を56から45に絞