きょう未明、群馬県高崎市で女性が殺害されているのが見つかった事件で、女性が所有しているとみられる乗用車が埼玉県内で事故を起こしているのが見つかり、運転していた男性が死亡しました。警察は関連を調べています。【写真を見る】「悲鳴のあと男が何かぶつぶつ」群馬・高崎市で20代とみられる女性が殺害される埼玉・深谷市の事故で運転手の男性死亡警察が関連捜査きょう午前3時ごろ、「高崎市の駐車場で知り合いの女性が