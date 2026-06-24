気象庁は、宮崎県の南部山沿いにも線状降水帯直前予測を発表しました。また、高原町には、レベル4の土砂災害危険警報が発表されていて、町は全域に避難指示を発令しています。宮崎県内は、あすにかけても局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあり、きょうは、昼過ぎにかけて多い所で1時間に50ミリの雨量が予想されています。