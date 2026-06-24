梅雨前線の活動が活発になり、鹿児島で線状降水帯が発生しました。今後、九州や四国では、局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨となる可能性があり、河川の氾濫、土砂災害などに厳重に警戒してください。記者「大粒の雨が地面をたたきつけていて、周りの音が聞こえづらい状態です」気象庁は午前9時前、鹿児島県の薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。きょう、これまでの1時間に薩摩川内市で108ミリ、いちき串木野