長崎県内は、きょう未明から明け方にかけて大雨となり、大村市や諫早市では1時間雨量が30ミリを超える激しい雨が降りました。きのうからの24時間雨量は、五島市で300ミリを超えるなど、まとまった雨量となっていて、長崎市などには、一時レベル4「土砂災害危険警報」が出されました。記者「道路横ののり面が崩れ、土がむき出しになっています」長崎市では、国道脇ののり面が高さ20メートル幅10メートルにわたって崩れたほか、複数