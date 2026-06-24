俳優でタレントの丸りおなさんが6月20日、インスタグラムに動画を投稿し、愛車ハーレーダビッドソン『ストリートボブ』で箱根をツーリングする様子を公開しました。【写真を見る】【 丸りおな 】愛車ハーレー『ストリートボブ』での “箱根ツーリング動画” に反響 立ちゴケ乗り越え『アメフェス』パレードへ着々と前進投稿には「アメフェスまであと15日！！相棒のストリートボブと箱根へ」と記されており、アメリカンバイクの