「メッツ６−９カブス」（２３日、ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手（３３）が今季７度目先発マウンドに立ったが、二回に一挙５点を奪われるなど、４回途中７失点で開幕６連敗。初勝利はならなかった。３回２／３を９８球３安打７失点、６四死球６奪三振の内容だった。防御率は１０・０８まで悪化した。初回はクローアームストロングから空振り三振を奪うなど上々の内容で３者凡退の立ち上がりだったが、二回に暗転。先頭