◇ナ・リーグカブス9-6メッツ（2026年6月23日ニューヨーク）カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのメッツ戦に「4番・DH」で先発出場し、9回の第5打席で左前打をマークし、3打数1安打2四球に終わった。鈴木は5試合連続安打。試合はカブスが9-6で勝利し貯金を4とした。メッツ先発の千賀滉大投手は4回途中7失点でノックアウト。これで今季は勝ちなしの6敗目となった。防御率も10.08と不振は続いて