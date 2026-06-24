老後破産と聞くと、年金の受給額が少ない人や十分な資産を持たない人の問題と思われがちです。しかし実際には、現役時代に高収入だった人が生活水準を下げられず、老後に家計が行き詰まるケースも少なくありません。本記事では、夫の死後もセレブ生活を続けた結果、わずか5年で5,000万円もの預貯金を使ってしまったマサコさん（仮名・72歳）の事例をもとに、老後破産の原因と対策について辻本剛士CFPが解説します。7,000万円と一等