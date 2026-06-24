あなたにとって「家庭」とはどんな場所でしょうか。内閣府の「国民生活に関する世論調査（令和7年）」によれば、家庭の役割として「休息・やすらぎの場（61.3％）」や「家族の団らんの場（60.9％）」を挙げる人が多い一方で、「親の世話をする場」と捉えている人はわずか7.7％にとどまっています。多くの人が家庭に癒やしを求める一方で、親の介護は家庭内の役割として事前に想定されにくい傾向があるようです。※事例の人物名はす