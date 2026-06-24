漫画『NANA』に登場するタクミとハチに夫婦で扮したコスプレ動画がTikTokに投稿され、その完成度の高さに「再現度がすごい」「めちゃくちゃ最高すぎますよ」など反響が広がり、6万1000回以上も再生されています。クールで大人っぽい世界観の動画とは裏腹に、撮影中はタクミ役の夫が「ご指名ありがとうございまーす」とホストのようにふざけ、笑いをこらえるのが大変だったそうです。【写真】夫婦で“ガチ再現”したタクミ＆ハチ投