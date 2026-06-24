レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生で初めてパーマをかけた姿を公開しました。【写真】浜口京子の人生初のパーマ姿人生初のパーマ姿を披露浜口さんは「美容室で、私の人生初の、前髪などパーマを、かけていただきました」とつづり、自身の写真を1枚載せています。明るい雰囲気の室内で、黒いノースリーブのワンピースにパンツを合わせ、笑顔で立つ姿です。全体的にパー