『クッキングパパ』に登場する、野菜やスープをゼラチンで透明に固めた料理「クリスタルボール」を再現したところ、巨大なゼラチンの塊がボウルから外れなくなった――。そんなトラブルがXに投稿されると、ユーザーから救出方法が続々と寄せられる“総力戦”に発展しました。 【動画】いいぞいいぞ！見た目は完ぺき！あとは…投稿したのは、漫画飯の再現動画を発信するズボラの漫画飯再現料理さん（@kuronekotitai22）です。