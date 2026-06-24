公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、年金額が少ない場合に生活保護を受けることはできるのでしょうか。今回は、年金が月7万円程度の場合に生活保護を受けられるかのケーススタディーです。社会保険労務士でAll Aboutマネーガイドの拝野洋子さんが分かりやすくお答えします。Q：年金をもらっていても、生活保護を受けることはできるのでしょうか