各地で梅雨入りし出水期を迎えている今、大雨による道路の冠水など、車の運転にも注意が必要です。万が一、冠水した道路に進入し出られなくなった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 【写真を見る】【冠水した道路で車内に取り残されたらどうする？】「ドアを開けるには通常の約5倍の力が必要」ガラスを割って脱出するには？ 水深60センチの水でドアが非常に重くなる こちらは、水深約60センチの冠水時に、どれほど