●メッツ6−9カブス○＜現地時間6月23日シティ・フィールド＞シカゴ・カブスがニューヨーク・メッツとの敵地3連戦を先勝。鈴木誠也外野手（31）は「4番・指名打者」でフル出場し、2出塁を記録して勝利に貢献した。千賀滉大と対峙したカブス打線は2回表、鈴木の先頭四球から一死満塁のチャンスを作ると、8番カーソン・ケリーの押し出し四球で先制に成功。さらに、1番ピート・クローアームストロングが2戦連発、直近6