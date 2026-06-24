「にじさんじ」による特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』が、6月25日午後8時よりABEMAにて独占無料生放送されることが発表された。 （関連：【画像】放送されるライブのKVと出演ライバーたち） 「にじさんじ」は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber／バーチャルライバーグループ。YouTubeなどの動画配信プラットフォームを中心に、ゲーム実況や雑談配信、音楽