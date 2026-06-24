オリックスは野口智哉の適時打などで逆転勝利パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が23日に4試合行われた。オリックスは、7-2で西武に快勝。先発の佐藤一磨投手は7回2失点（自責点1）の好投で3勝目を挙げた。打線は1点ビハインドの5回、野口智哉内野手の2点適時二塁打で逆転。その後、同点で迎えた8回には、寺本聖一外野手の適時三塁打で勝ち越しに成功し、さらに河野聡太内野手の犠飛などでリードを広げた。一方の西武は、林安可