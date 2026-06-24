県などによりますと、きのう午後６時ごろ、山形県小国町西の河川敷で成獣とみられるクマ１頭が目撃されました。 近くには事業所や住宅もあります。 今月２０日にもこの近くで目撃があったということです。 県が注意を呼びかけています。